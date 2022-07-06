«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ملعب الدوري السداسي الليبي في تونس ورادس للديربيات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اتفقت لجنة المسابقات والاتحاد التونسي لكرة القدم على تخصيص أربع ملاعب لإقامة مباريات الدوري السداسي للتتويج والذي ستُقام مبارياته من مرحلة واحدة في 13 يوليو الجاري وحتى 27 من الشهر نفسه.

الملاعب هي «المنستير وسوسة والطيب المهيري»، وجرى تخصيص ملعب رادس لمباريات الديربي فقط، والتي ستجمع ديربي العاصمة طرابلس الأهلي طرابلس والاتحاد، وديربي بنغازي النصر والأهلي بنغازي، وفيما يلي جدول مباريات وملاعب الدوري السداسي.

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الجولة الأولى

الأهلي طرابلس × النصر.. ملعب المنستير

الأخضر × الأولمبي.. ملعب رادس

الأهلي بنغازي × الاتحاد.. ملعب سوسة

الجولة الثانية

النصر × الأهلي بنغازي (ديربي بنغازي).. ملعب رادس

الأهلي طرابلس × الأخضر.. ملعب سوسة

الاتحاد × الأولمبي.. ملعب المنستير

الجولة الثالثة

الأهلي بنغازي × الأهلي طرابلس.. ملعب صفاقس

الأخضر × الاتحاد.. ملعب المنستير

النصر × الأولمبي.. ملعب سوسة

الجولة الرابعة

الأهلي طرابلس × الاتحاد (ديربي طرابلس).. ملعب رادس

الأهلي بنغازي × الأولمبي.. ملعب صفاقس

النصر × الأخضر.. ملعب سوسة