Atwasat

رابطة قدامى الجبل الأخضر الرياضية تنظم ندوة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأربعاء 06 يوليو 2022, 02:56 مساء
رابطة قدامى الجبل الأخضر الرياضية تنظم ندوة
يوسف عبدالقوي. (فيسبوك)
alwasat radio

أعلن مدير المكتب التنفيذي لرابطة قدامى الجبل الأخضر الرياضية، يوسف عبدالقوي تنظيم الرابطة ندوة «الاحتراف إلى أين؟»، وتشهد الندوة مناقشة عدة محاور، وتقام يوم 29 أغسطس المقبل.

من جانبه، قال عبدالقوي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، «إن الندوة ستناقش 5 محاور منها الأندية والتمويل وصعوبة الاحتراف ومحور آخر حول الاقتصاد المحلي وقدرته على تمويل الاحتراف الرياضي».

وأضاف «أيضًا من بين المناقشات المنتظرة في الندوة مستويات الرياضيين المحترفين، ومدى التقدم والإضافة في الساحة الرياضية الليبية؟ بجانب محاور أخرى مهمة»، مؤكدًا فتح باب المشاركة في بحوث بالندوة وفق شروط حددتها إدارة الندوة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عقيلة صالح: اشتباه في تورط المنفي عن طريق أخيه في أحداث طبرق

عقيلة صالح: اشتباه في تورط المنفي عن طريق أخيه في أحداث طبرق
شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة

شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة
ويمبلدون للتنس: التونسية أُنس جابر أول عربية تصل إلى نصف نهائي بطولة كبرى

ويمبلدون للتنس: التونسية أُنس جابر أول عربية تصل إلى نصف نهائي بطولة كبرى
توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما

توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما
«الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا

«الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا
رونالدو يتغيب عن تدريب مانشستر يونايتد لليوم الثاني على التوالي

رونالدو يتغيب عن تدريب مانشستر يونايتد لليوم الثاني على التوالي
استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت

استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت
شاهد في «وسط الخبر»: هدوء الاحتجاج واستمرار الغضب.. قراءة في القادم

شاهد في «وسط الخبر»: هدوء الاحتجاج واستمرار الغضب.. قراءة في القادم
مجلس النواب يعلن إحراق وسرقة مستندات سرية ومهمة خلال اقتحام «جمعة الغضب»

مجلس النواب يعلن إحراق وسرقة مستندات سرية ومهمة خلال اقتحام «جمعة الغضب»
«مدارس الصفيح» تثير الجدل بين الدبيبة والمقريف على الهواء (فيديو)

«مدارس الصفيح» تثير الجدل بين الدبيبة والمقريف على الهواء (فيديو)
لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟

لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟
الدبيبة يعترف بفشل الحكومة في حل أزمة الكهرباء: «نتأسف.. اتخذنا قرارات خاطئة»

الدبيبة يعترف بفشل الحكومة في حل أزمة الكهرباء: «نتأسف.. اتخذنا قرارات خاطئة»
وزير الدفاع الإيطالي يحذر من مواجهة «ناتو» تهديدات جراء «ما يحدث في ليبيا»

وزير الدفاع الإيطالي يحذر من مواجهة «ناتو» تهديدات جراء «ما يحدث في ليبيا»
«أمن طبرق»: ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب

«أمن طبرق»: ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب
النيابة العامة: حبس السفير الليبي في إيطاليا بتهمة تحقيق كسب غير مشروع

النيابة العامة: حبس السفير الليبي في إيطاليا بتهمة تحقيق كسب غير مشروع
رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل سيئ»

رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل ...
الإبداع اليدوي في السجن

الإبداع اليدوي في السجن
حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف

حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكشف عن القائمة النهائية لمنتخب الشباب للمشاركة في كأس العرب
الكشف عن القائمة النهائية لمنتخب الشباب للمشاركة في كأس العرب
مرعي يقدم وعودا لإدارة دارنس في أولى مهام توليه المسؤولية
مرعي يقدم وعودا لإدارة دارنس في أولى مهام توليه المسؤولية
«الخمس» و«شباب الجبل» في الدوري الليبي الممتاز.. رسميا
«الخمس» و«شباب الجبل» في الدوري الليبي الممتاز.. رسميا
رابطة قدامى الجبل الأخضر الرياضية تنظم ندوة
رابطة قدامى الجبل الأخضر الرياضية تنظم ندوة
الأهليان في نهائي كأس السلة الليبية
الأهليان في نهائي كأس السلة الليبية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد في الوقت بدل الضائع
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد ......
انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في ......
انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة......
المزيد
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ملعب الدوري السداسي الليبي في تونس ورادس للديربيات
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ملعب الدوري السداسي الليبي في ......
إيطاليا في صدارة ترتيب البحر المتوسط والجزائر الأفضل عربيا وليبيا 24
إيطاليا في صدارة ترتيب البحر المتوسط والجزائر الأفضل عربيا ......
الوخي لـ«بوابة الوسط»: زيارة جمعية الوفاء لأبورقيقة لمسة وفاء جميلة
الوخي لـ«بوابة الوسط»: زيارة جمعية الوفاء لأبورقيقة لمسة ......
الأهليان في نهائي كأس السلة الليبية
الأهليان في نهائي كأس السلة الليبية...
رابطة قدامى الجبل الأخضر الرياضية تنظم ندوة
رابطة قدامى الجبل الأخضر الرياضية تنظم ندوة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط