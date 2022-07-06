رابطة قدامى الجبل الأخضر الرياضية تنظم ندوة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أعلن مدير المكتب التنفيذي لرابطة قدامى الجبل الأخضر الرياضية، يوسف عبدالقوي تنظيم الرابطة ندوة «الاحتراف إلى أين؟»، وتشهد الندوة مناقشة عدة محاور، وتقام يوم 29 أغسطس المقبل.

من جانبه، قال عبدالقوي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، «إن الندوة ستناقش 5 محاور منها الأندية والتمويل وصعوبة الاحتراف ومحور آخر حول الاقتصاد المحلي وقدرته على تمويل الاحتراف الرياضي».

وأضاف «أيضًا من بين المناقشات المنتظرة في الندوة مستويات الرياضيين المحترفين، ومدى التقدم والإضافة في الساحة الرياضية الليبية؟ بجانب محاور أخرى مهمة»، مؤكدًا فتح باب المشاركة في بحوث بالندوة وفق شروط حددتها إدارة الندوة.