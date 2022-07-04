الإسباني فيلاسكو يتوج بذهبية الخطف.. وأبوزريبة سابعا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تُوج الرباع الإسباني فيلاسكو بذهبية رفعة الخطف وزن 102 كلغ بدورة «البحر المتوسط» بثقل 175 كلغ وبفارق 1 كيلو، نال التونسي الباشا الميدالية الفضية بثقل 174 كلغ، والبرونزية رباع إيطاليا فيغو بثقل 164 كلغ.

وحل رابعا الطويري من الجزائر 162 كلغ، وخامسا علي أحمد من مصر 160 كلغ، وسادسا الفرنسي ميدسون 160 كلغ، وسابعا الليبي أحمد أبوزريبة 158 كلغ.

وجاء ثامنا التركي ديميرس 155 كلغ، وتاسعا اليوناني ستروميس 150 كلغ، وعاشرا البوسني سميك 140 كلغ، والحادي عشر السلوفيني سيدات 135 كلغ.



يشار إلى أن الرباع الليبي أحمد أبوزريبة نجح في الرفعة الأولى 158 واخفق في الثانية 164 وأخفق أيضا في الرفعة الثالثة 169 كلغ.