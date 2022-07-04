تركيا في صدارة دورة «البحر المتوسط».. وليبيا 24

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تواصل تركيا صدارتها للدول المتوجة بدورة «البحر المتوسط» التاسعة عشرة المقامة في مدينة وهران الجزائرية، وأقرب الملاحقين إيطاليا، وعربيا الجزائر رابعا، ومصر سابعا، وتونس عاشر، والمغرب 14، وسورية 15، وليبيا 24.

ترتيب أول عشر دول

1- تركيا.. 41 ذهبية، 23 فضة، 32 برونز.

2- إيطاليا.. 37 ذهبية، 45 فضة، 48 برونز.

3- فرنسا.. 19 ذهبية، 20 فضة، 32 برونز.

4- الجزائر.. 19 ذهبية، 15 فضة، 14 برونز.

5- صربيا.. 12 ذهبية، 6 فضة، 8 برونز.

6- إسبانيا.. 11 ذهبية، 18 فضة، 21 برونز.

7- مصر.. 11 ذهبية، 14 فضة، 18 برونز.

8- اليونان.. 9 ذهب، 8 فضة، 9 برونز.

9- البرتغال.. 6 ذهب، 8 فضة، 7 برونز.

10- تونس.. 5 ذهب، 7 فضة، 12 برونز.

ترتيب ليبي متأخر

14- المغرب.. 3 ذهب، 11 فضة، 16 برونز.

15- سورية.. 3 ذهب، 1 فضة.

24- ليبيا.. 1 برونز.

جدول ترتيب دورة ألعاب البحر المتوسط. (فيسبوك)