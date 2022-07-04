بيزولاتو يتوج بذهبيتي الخطف والنتر.. والليبي عمر خارج منصات تتويج البحر المتوسط

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

شهد أمس الأحد، منافسات رفع الأثقال بدورة ألعاب «البحر المتوسط» في وزن 89 كلغ، وسط منافسة قوية بين الرباعين، الإيطالي بيزولاتو، والمصري أبوكحيلة، وتمكن الإيطالي من اقتناص ذهبيتي الخطف والنتر بفارق 1 كلغ فقط في كل رفعة.

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الإيطالي خطف 172 كلغ ونتر 213 كلغ، وأبوكحيلة المتوج بفضيتين خطف 171 كلغ ونتر 212 كلغ، كما جاءت النتائج النهائية للرفعتين على النحو التالي: