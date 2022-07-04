بيزولاتو يتوج بذهبيتي الخطف والنتر.. والليبي عمر خارج منصات تتويج البحر المتوسط

شهد أمس الأحد، منافسات رفع الأثقال بدورة ألعاب «البحر المتوسط» في وزن 89 كلغ، وسط منافسة قوية بين الرباعين، الإيطالي بيزولاتو، والمصري أبوكحيلة، وتمكن الإيطالي من اقتناص ذهبيتي الخطف والنتر بفارق 1 كلغ فقط في كل رفعة.
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الإيطالي خطف 172 كلغ ونتر 213 كلغ، وأبوكحيلة المتوج بفضيتين خطف 171 كلغ ونتر 212 كلغ، كما جاءت النتائج النهائية للرفعتين على النحو التالي:
1- رفعة الخطف
توج الإيطالي بيزولاتو بالميدالية الذهبية خطف بثقل 172 كلغ، ونال الفضية المصري أبوكحيلة 171 كلغ، والبرونزية للجزائري طوخاري بثقل 161 كلغ، وجاء رابعا اليوناني ماركوس 157 كلغ، وخامسا التركي أيروجو بثقل 153 كلغ، وسادسا القبرصي مرشيدس بثقل 145 كلغ، وسابعا الليبي عمر العجمي بثقل 148 كلغ، وثامنا الإسباني فيانو 145 كلغ، وتاسعا الفرنسي فاوترادو بثقل 140 كلغ.
2- رفعة النتر
توج الإيطالي بيزولاتو بالميدالية الذهبية نتر بثقل 213 كلغ، ونال الفضية المصري أبوكحيلة 212 كلغ، والبرونزية للفرنسي فاوترادو بثقل 192 كلغ، وجاء رابعا القبرصي مرشيدس 191 كلغ، وخامسا الليبي عمر العجمي بثقل 185 كلغ، وسادسا اليوناني جاكوفيدس 183 كلغ، وسابعا الإسباني فاينوا بثقل 175 كلغ.
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