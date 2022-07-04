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الفروسية تلحق بالنتائج المخيبة للآمال للبعثة الليبية في دورة ألعاب البحر المتوسط

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 04 يوليو 2022, 02:17 مساء
الفروسية تلحق بالنتائج المخيبة للآمال للبعثة الليبية في دورة ألعاب البحر المتوسط
فرسان ليبيا في دورة ألعاب البحر المتوسط. (فيسبوك)
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جاءت نتائج فرسان ليبيا في دورة البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية هزيلة ومخيبة للآمال، ولم ترتق إلى مستوى الطموحات، رغم اقتصار المشاركة في منافسات قفز الحواجز على دول ليبيا وتونس والجزائر ومصر والمغرب وتركيا وسورية وموناكو وسط غياب أقوى الدول فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

جاءت ليبيا على مستوى الفرق في الترتيب السابع وقبل الأخير، وشارك أمس الأحد في سباق الحواجز فردي الفرسان الأربعة من ليبيا.

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دخل من الفرسان الأربعة في الترتيب الفارس عبدالجواد المصراتي فقط وجاء في الترتيب الخامس عشر بـ20 خطأ وبزمن 66.88 ثانية، بينما جرى استبعاد الفارس عبدالوهاب مليطان وسط انسحاب الفارسين عبدالفتاح مليطان ومحمود علي.

وجاءت التراتيب الثلاثة الأولى لسباق فروسية فردي الحواجز لتشهد تتويج فارس سورية حمشو بالميدالية الذهبية بأربع أخطاء وبزمن 59.26 ثانية، ونال الفضية مواطنه غريب محمود بأربعة أخطاء وزمن 65.19 ثانية وتوج بالبرونزية الفارس المصري طلعت إبراهيم بأربعة أخطاء وبزمن 65.44 ثانية.

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