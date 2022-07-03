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هيمنة فرنسية وانسحاب ليبي في سباق دراجات البحر المتوسط

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 03 يوليو 2022, 03:36 مساء
هيمنة فرنسية وانسحاب ليبي في سباق دراجات البحر المتوسط
جانب من منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط. (فيسبوك)
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جرى، اليوم الأحد، بالجزائر سباق الدراجات للطريق بدورة ألعاب البحر المتوسط لمسافة 145 كلم بمشاركة أكثر من 60 دراجًا ونقطة الانطلاق من وهران إلى حمام بوحجر والعودة إلى وهران.

وشهد السباق هيمنة دراجي فرنسا الذين احتلوا التراتيب الأولى والتي جاءت كالآتي: تُوج بذهبية السباق الفرنسي بنهويت بزمن 3.12.23 ساعة.

ونال الفضية الفرنسي كوستيو بزمن 3.12.24 ساعة، وتوج بالميدالية البرونزية الفرنسي باسكلياو بزمن 3.12.28 ساعة، واحتسبت بعدها النتيجة لقروب من خمسة دراجين بتوقيت واحد بزمن 3.12.28 ساعة، وهم: السلوفيني فنكست والفرنسي لوبيز والصربي دوريس والفرنسي بودين والمغربي التلابدي.

وجاء تاسعًا العرباوي من المغرب بزمن 3.12.35 ساعة، وعاشرا ريجوجي من الجزائر بزمن 3.13.45 ساعة.

وشهد السباق أمس السبت انسحاب 12 دراجًا من بينهم الليبيان أنس اليتيم وطارق بادي.

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