ترتيب متأخر لليبيين الجورني وعمار في ألعاب القوى بالبحر المتوسط

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

شارك، أمس السبت، ثنائي ليبيا في ألعاب القوى المتسابقان أحمد عمار وعلاء الجورني في سباقي 200-1500متر بدورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر، وسجلا ترتيبًا متأخرًا، وكانت النتائج على النحو الآتي:

في سباق 200 متر جرى، حل المتسابق الليبي أحمد عمار في الترتيب السابع والأخير بمجموعته بزمن 21.63 ثانية، وتقام المرحلة النهائية لهذا السباق اليوم الأحد، بعدما تأهل لها القبرصي ستيفيروس بزمن 21.22 ثانية، والبرتغالي سانتوس بزمن 21.14 ثانية، والمغربي خيري مشمور بزمن 20.77 ثانية، والإيطالي أندريا بزمن 21.5 ثانية.

أيضا الإيطالي دياقو بزمن 20.55 ثانية، والتركي راميل بزمن 20.74 ثانية، والإسباني سيرانو 20.86 ثانية، واليوناني تريفيزاس 21.00 ثانية.

سباق 1500 متر

شهد سباق 1500 متر مشاركة 14 متسابقا، وجاءت نتائجه النهائية لتشهد تتويج الفرنسي عزالدين بزمن 3.41.65 دقيقة، ونال الفضية المغربي عبداللطيف الصديق بزمن 3.42.00 دقيقة، وتوج بالبرونزية الإيطالي أسامة مسيك بزمن 3.42.49 دقيقة، وحل رابعا الإيطالي بيتروس بزمن 3.42.80 دقيقة، وخامسا بتريو بول بزمن 3.43.58 دقيقة، وسادسا التونسي رياض الشناني بزمن 3.43.64 دقيقة، وسابعا الجزائري سالم قادر بزمن 3.44.18 دقيقة.

وجاء ثامنا الجزائري محمد دربالي بزمن 3.45.14 دقيقة، وتاسعا الإسباني الكوميري بزمن 3.45.25 دقيقة، وعاشرا الصربي بلبيس 3.45.42 دقيقة، والحادي عشر كوكوفيكس من البوسنا 3.50.33 دقيقة، والثاني عشر كرابا 3.51.89 دقيقة، والثالث عشر التركي بارباروس 3.53.55 دقيقة، والرابع عشر علاء الجورني من ليبيا 3.53.88 دقيقة، وانسحب من السباق ثلاث متسابقين من فرنسا والمغرب وتونس.

أحمد عمار. (فيسبوك)