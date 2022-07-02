سورية تتوج بذهبية فروسية قفز الحواجز وليبيا سابعا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تُوجت سورية بالميدالية الذهبية لفروسية قفز الحواجز للفرق بدورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر، اليوم السبت، ونالت مصر الميدالية الفضية، وتركيا الميدالية البرونزية، وجاءت الجزائر رابعًا، وتونس خامسًا، والمغرب سادسًا، وليبيا سابعًا، وموناكو ثامنًا.



يتجدد الموعد غدًا الأحد، مع منافسات الفردي لفروسية قفز الحواجز، في دورة الألعاب.

وفي منافسات ألعاب القوى، غادر أمس الجمعة، المتسابق الليبي أحمد السباعي سباق 400 متر جري في دورة البحر المتوسط، مسجلا أطول زمن بين المتسابقين المشاركين في المجموعات الثلاث بزمن قدره 52.49 ثانية.

يشار إلى أن المرحلة النهائية لسباق 400 متر ستقام اليوم السبت، وتأهل لها ثمانية متسابقين، وهم: الإيطالي لابو بزمن 46.33 ثانية، والجزائري عبدالنور 46.33.

البرتغالي كويلهو 45.53، والتونسي محمد جلاصي بزمن 45.94، والألباني فرانكو 46.26، والمغربي حمزة داير بزمن 46.29، والإسباني جارينا بزمن 46.31، والجزائري حموني بزمن 46.65.

رفع الأثقال

تبدأ اليوم السبت، مشاركة ليبيا في منافسات رفع الأثقال بدورة البحر المتوسط، بالرباع إحسان شلابي في وزن 73 كلغ، بداية من السادسة مساء بتوقيت ليبيا.

وغدًا الأحد، سيكون الموعد مع مشاركة الرباعين الليبيين عمر العجيمي في وزن 89 كلغ، وأحمد أبوزريبة في وزن 102 كلغ.

التحكيم الليبي سيكون متواجدًا أيضًا اليوم السبت من خلال الحكم الليبي علي أبورويص في منافسات وزن 61 كلغ.