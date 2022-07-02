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ليبيا في الترتيب 24 وتركيا تتصدر والجزائر الأفضل عربيا في دورة ألعاب البحر المتوسط

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 02 يوليو 2022, 01:18 مساء
ليبيا في الترتيب 24 وتركيا تتصدر والجزائر الأفضل عربيا في دورة ألعاب البحر المتوسط
أبطال ليبيا في دورة ألعاب البحر المتوسط. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
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واصلت تركيا صدارتها للترتيب العام في دورة ألعاب البحر المتوسط، بعد يومها السادس برصيد 68 ميدالية متنوعة، وأقرب الملاحقين لها إيطاليا، وتأتي الجزائر صاحبة الاستضافة ثالثًا في أفضل ترتيب عربي، وجاء الترتيب بعد اليوم السادس على النحو الآتي:

1- تركيا.. 32 ذهبية، 15 فضية، 21 برونزية.
2- إيطاليا.. 23 ذهبية، 20 فضية، 25 برونزية.
3- الجزائر.. 15 ذهبية، 12 فضية، 10 برونزية.
4- صربيا.. 10 ذهبيات، 4 فضيات، 7 برونزيات.
5- إسبانيا.. 9 ذهبيات، 13 فضية، 14 برونزية.
6- فرنسا.. 8 ذهبيات، 14 فضية، 24 برونزية.
7- مصر.. 7 ذهبيات، 10 فضيات، 15 برونزية.
8- تونس.. 3 ذهبيات، 7 فضيات، 11 برونزية.
9- كرواتيا.. 3 ذهبيات، 4 فضيات، 6 برونزيات.
10- اليونان.. 3 ذهبيات، 3 فضيات، 5 برونزيات.
11- كوسوفو.. 3 ذهبيات، 3 برونزيات.
12- المغرب.. 2 ذهب، 6 فضيات، 15 برونزية.
13- قبرص.. 2 ذهب، 1 فضة، 6 برونزيات.
14- سلوفينيا.. 2 ذهب، 1 فضة، 5 برونزيات.
15- سان مارينو.. 2 ذهب، 1 فضة، 2 برونز.
16- سورية.. 2 ذهب، 1 فضة.
17- ألبانيا.. 2 ذهب، 1 برونز.
18- البرتغال.. 1 ذهب، 4 فضيات، 5 برونزيات.
19- مقدونيا 1 ذهب، 1 برونز.
20- موناكو 1 ذهب.
21- مونتينغرو.. 4 فضيات، 1 برونز.
22- مالطا 1 فضة.
23- البوسنة 6 برونزيات.
24- ليبيا 1 برونز.

دولتان لم تتوجا بأي ميدالية هما أندورا و لبنان.

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