دورات تأهيلية للمدربين المحليين تحت إشراف «كاف»

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

أعلنت الإدارة الفنية للاتحاد الليبي لكرة القدم أن أواخر شهر يونيو، سيكون آخر موعد لاستلام وقبول ملفات المدربين الراغبين في المشاركة بالدورات التدريبية التأهيلية الدولية للحصول على الرخصة (c - d).

وتقرر أن تقام هذه الدورات خلال شهر يوليو الجاري في كل من طرابلس وبنغازي والمنطقة الجنوبية، بإشراف خبرات ومحاضرين معتمدين من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

شروط للمتقدمين

وكشف المدير التعلميي بالإدارة الفنية، سالم صولة أن هناك شروطاً للمتقدمين والمدربين الراغبين في المشاركة في الدورات من أهمها أن يكون قد زاول اللعبة بأحد الأندية المسجلة بالاتحاد الليبي، وأن يكون قد شارك في دورات سابقة تحت إشراف الاتحاد الليبي أو شارك في دورات سابقة محلية أو خارجية.

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وتأتي هده الخطوة ضمن اهتمامات الاتحاد اليبي لكرة القدم للرفع من كفاءة العنصر الوطني في مجال التدريب والعمل على تأهيله.