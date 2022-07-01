عيون الفرنسي مارتينز تتابع مباريات «سداسي التتويج»

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

يعود خلال الأسبوع المقبل المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المدرب الفرنسي مارتينز، إلى الواجهة من جديد ليستأنف عمله مجدداً.

وتتزامن عودة مارتينز مع قرب انطلاق مباريات الدور السداسي لمرحلة التتويج باللقب التي حدد يوم الثالث عشر من شهر يوليو الجاري موعداً لانطلاقته.

وستكون مباريات السداسي تحت أنظار وعيون المدرب الفرنسي الذي غادر إلى بلاده عقب انتهاء مباراة غينينا الاستوائية، وسيستأنف الفريق نشاطه مجدداً استعداداً للمرحلة المقبلة من تصفيات الكان، حيث تنتظر المنتخب الوطني الليبي مبارتان مهمتان أمام منتخب تونس خلال شهر سبتمبر المقبل، في رادس وبنغازي.

أول مواجهتين المدرب الفرنسي مع المنتخب

وكان المدرب الفرنسي قاد المنتخب الليبي في أول مواجهتين ضمن تصفيات الكان، تفوق في الأولى على منتخب بوتسوانا بهدف لصفر، ثم خسر المباراة الثانية أمام منتخب غينينا الاستوائية في مالابو، بهدفين لصفر.

وستكون منافسات مرحلة الدور السداسي فرصة للمدرب الفرنسي للوقوف على جاهزية اللاعبين واختيار وتعزيز صفوف المنتخب الوطني الذي ستشهد المرحلة المقبلة تغييرات جديدة على مستوى قائمته التي سيخوض بها مواجهتي تونس في سبتمبر المقبل.

وجاءت القرعة بعد اكتمال الدور السداسي كالتالي:

الأسبوع الأول

​- الأهلي طرابلس× النصر

- الأولمبي × الأخضر

- الاتحاد × الأهلي بنغازي

الأسبوع الثاني

- الأهلي طرابلس × الأخضر

- النصر × الأهلي بنغازي

- الأولمبي × الاتحاد

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الأسبوع الثالث

- الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي

- الأخضر × الاتحاد

- النصر × الأولمبي

الأسبوع الرابع​

- الأهلي طرابلس × الاتحاد

- الأهلي بنغازي × الأولمبي

- الأخضر × النصر

الأسبوع الخامس

- الأهلي طرابلس × الأولمبي

- الاتحاد × النصر

- الأهلي بنغازي × الأخضر