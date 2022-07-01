آمال على فرسان ليبيا بالتتويج في ألعاب البحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط

والآمال معقودة على فرسان ليبيا عبدالوهاب مليطان وعبدالفتاح مليطان وعبدالجواد عبدالحميد ومحمود العيساوي، في اعتلاء منصات التتويج والظفر بميداليات وخاصة بعد اعتذرت عن المشاركة فرسان أقوى الدول إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

وبعد غدٍ الأحد سيكون الموعد مع منافسات الفردي لفروسية قفز الحواجز بدورة ألعاب البحر المتوسط.

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يذكر أن تركيا واصلت صدارتها للترتيب العام لدورة ألعاب البحر المتوسط، التي تتواصل بمدينة وهران الجزائرية. وقفزت الجزائر للترتيب الثالث، ودخلت ليبيا في قائمة الدول المتوجة ببرونية.