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دورة البحر المتوسط: الصربي ميليكس يتوج بذهبية المسدس 10 أمتار.. وليبيا في الترتيب الـ16

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 01 يوليو 2022, 04:35 مساء
دورة البحر المتوسط: الصربي ميليكس يتوج بذهبية المسدس 10 أمتار.. وليبيا في الترتيب الـ16
منافسات ليبية في دورة ألعاب البحر المتوسط. (الإنترنت)
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جرت اليوم الجمعة بمدينة وهران الجزائرية، بطولة الرماية بالمسدس 10 أمتار، بمشاركة 19 راميا ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط.

 وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي: 

توج بالميدالية الذهبية الصربي ميليكس برصيد 585 نقطة، ونال الفضية الفرنسي فوقويت برصيد 578 نقطة، والبرونزية للتركي كيليس برصيد 576 نقطة، وحل رابعا سيبير من سلوفينيا 575 نقطة، والرابع مكرر مالديني من إيطاليا برصيد 575 نقطة.

والرابع مكرر أيضا تيسكوني من إيطاليا 575 نقطة، وسابعا التركي ديليكس 573 نقطة، وثامنا جوفيسك من البوسنة برصيد 572 نقطة، والثامن مكرر بريرا من البرتغال 572 نقطة، وعاشرا كوركيس من اليونان 566 نقطة.

والعاشر مكرر كاربينا من البرتغال 566 نقطة، والثاني عشر ساهيتي من كوسوفا 564 نقطة، والثالث عشر بانكوفسكي من ماقدونيا 563 نقطة، والثالث  عشر مكرر ادجايبي من الجزائر 563 نقطة، والخامس عشر عثماني من تونس 562 نقطة.

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والسادس عشر محمد بن دلة من ليبيا 553 نقطة، والسابع عشر ميهالي من الجزائر 547 نقطة، والثامن عشر عبدالسميع الأعيور من ليبيا 543 نقطة، والتاسع عشر تورنيرو من إسبانيا.

منافسات ليبية في دورة ألعاب البحر المتوسط. (الإنترنت)
منافسات ليبية في دورة ألعاب البحر المتوسط. (الإنترنت)
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