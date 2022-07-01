بعد إصابته بالملاريا.. حالة ترقب في الوسط الرياضي لحالة نجم المنتخب الوطني محمد صولة

القاهرة - بوابة الوسط

سادت حالة من القلق والترقب لحالة نجم المنتخب الوطني الليبي، وفريق العربي الكويتي محمد صولة، بعد الكشف عن إصابته بالملاريا، خلال مشاركته مع «فرسان المتوسط» في مباراة غينيا الاستوائية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

البداية جاءت عندما كشف أحد أفراد عائلة اللاعب إلى «الوسط» أن محمد صولة يتواجد حاليا في تونس منذ قرابة عشرة أيام في المصحة. وأن حالته ليست مستقرة منذ أسبوع. كما أن صولة يحتاج للعلاج في إيطاليا بشكل عاجل حتى لا يتكرر سيناريو لاعب كرة القدم المصغرة أيمن النقريش رحمة الله عليه.

وكان لاعب المنتخب الليبي لكرة القدم للصالات، أيمن النقريش، أصيب بالملاريا في أثناء مشاركته برفقة المنتخب الليبي لكرة القدم في الصالات في بطولة أقيمت في نيجيريا وتوفي نتيجة مضاعفات المرض.

بيان رسمي

وعلى الفور أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، بيانا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كشف فيه آخر تطورات حالة لاعب المنتخب الوطني، محمد صولة، قائلا: «الاتحاد الليبي لكرة القدم يتمنى للاعب محمد صولة الشفاء العاجل والعودة السريعة لملاعب كرة القدم».

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وأوضح الاتحاد الليبي لكرة القدم: «علمنا أن مدير المنتخب الليبي علي الأسود أكد بأنه على تواصل يومي مع والد اللاعب والنجم السابق لمنتخبنا الوطني صالح صولة للوقوف على المستجدات الصحية للاعب.. هذا وذكر صالح صولة أن حالة نجله مستقرة وفي تحسن».

دعم معنوي كبير من مختلف الأندية

وتلقى محمد صولة، دعما معنويا كبيرا من مختلف الأندية عقب إصابته الملاريا، حيث قدم نادي العربي الكويتي الذي ينشط في صفوفه صولة دعما معنويا كبيرا للاعب، متمنيا له الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.

كما تلقى صولة دعما من ناديه السابق الصفاقسي التونسي الذي نشر عبر صفحته الرسمية في «فيس بوك»: «العائلة الموسعة للنادي الرياضي الصفاقسي تتمنى الشفاء العاجل والعودة السريعة لسالف النشاط للاعبها السابق محمد صولة على إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها». وحرص نادي الأهلي طرابلس على دعم لاعبه السابق في أزمته الصحية الحالية، بعدما كتبت الصفحة الرسمية لـ «الزعيم» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كن قويا واستمد قوتك من دعمنا اللامحدود.. ستعبر هذه المرحلة وستعود أقوى». وقال نادي السويحلي الرياضي، عبر حسابه على «فيسبوك»: «النادي بمختلف مكوناته وأطيافه يتمنى الشفاء العاجل للاعب الدولي محمد صولة والعودة السريعة للملاعب».

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النادي العربي الكويتي يكشف ترتيبات لعلاج صولة

من جانبه أكد أمين السر العام والناطق الرسمي بالنادي العربي الكويتي، فؤاد المزيدي، أن إدارة النادي تواصلت مع والد المحترف الليبي محمد صولة، للاطمئنان على حالة نجله. وقال المزيدي، وفقا لـ«كورة» إن هناك ترتيبات لمغادرة اللاعب إلى إيطاليا لتلقي العلاج هناك.

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وشدد المزيدي على أن النادي العربي لن يدخر جهدا لمؤازرة صولة، إذ يعد أحد لاعبيه المخلصين الذي قدموا جهدا كبيرا للأخضر منذ انضمامه في الموسم الماضي.

يذكر أن المنتخب الوطني، فقد النتيجة أمام نظيره غينيا الاستوائية، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب مالابو الجديد بدولة غينيا الاستوائية، في ثاني جولات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية «كوت ديفوار 2023».