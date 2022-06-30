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رئيس اتحاد كرة القدم الأسبق يستاء من أشخاص أضروا بالرياضة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الخميس 30 يونيو 2022, 04:52 مساء
رئيس اتحاد كرة القدم الأسبق يستاء من أشخاص أضروا بالرياضة الليبية
رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم الأسبق، صلاح العربي. (الإنترنت)
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أعرب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم الأسبق، صلاح العربي، عن استيائه من انتشار ظاهرة القفز والتملق لأشخاص في الوسط الرياضي، لإرضاء المسؤولين، مشيرا إلى أنهم يقفزون على حبال التملق والتزلف.

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وأكد في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن هؤلاء أصبحوا يتصدرون المشهد الرياضي وأفعالهم يندى له الجبين، وألحقوا الضرر بالرياضة الليبية وتهمهم مصلحتهم فقط.

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