رئيس اتحاد كرة القدم الأسبق يستاء من أشخاص أضروا بالرياضة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أعرب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم الأسبق، صلاح العربي، عن استيائه من انتشار ظاهرة القفز والتملق لأشخاص في الوسط الرياضي، لإرضاء المسؤولين، مشيرا إلى أنهم يقفزون على حبال التملق والتزلف.

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وأكد في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن هؤلاء أصبحوا يتصدرون المشهد الرياضي وأفعالهم يندى له الجبين، وألحقوا الضرر بالرياضة الليبية وتهمهم مصلحتهم فقط.