اجتماع موسع لتأسيسية الاتحاد الليبي للثقافة الرياضية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عقد اليوم بقاعة اجتماعات اللجنة الأولمبية بطرابلس، الاجتماع التاسيسي الأول للجنة تسيرية للاتحاد الليبي للثقافة الرياضية برئاسة عبدالكافي عبدالعزيز.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة الأولمبية المكلف محسن السباعي، وأمينه العام للأولمبيه خالد الزنكولي، ومدير إدارة الاتحاد الرياضية محمود الطويل، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة.

ونوقش في الاجتماع جملة من المواضيع من بينها توزيع المهام وإقرار النظام الأساسي واعتماد الشعار ومخاطبة الاتحادين العربي والأفريقي وتكليف مندوبين ومنسيقين مناطق.

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وكلف خلال الاجتماع محمد الهادي يونس بمهمة الأمين العام للاتحاد الليبي للثقافة الرياضية، ومحمد عيسى عنيزة بمهمة أمين الصندوق، والإعلامي المعتصم بالله الصويعي مسؤل الإعلام، والدكتورة ليلى أسعد الفقيه حسن عضو شؤون المرأة بالاتحاد.