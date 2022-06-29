الأولمبية الليبية تستقبل الاجتماع الأول لاتحاد الثقافة الرياضية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يُعقد، اليوم الأربعاء، بصالة اجتماعات اللجنة الأولمبية الليبية بطرابلس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد الليبي للثقافة الرياضية بحضور مندوبين عن وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية.

يأتي هذا لمناقشة العديد من المواضيع التي تهم الاتحاد مع توزيع المهام على الأعضاء ووضع برنامج لنشاط الاتحاد.

يُشار إلى أن وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي اعتمد أخيرًا لجنة تأسيسية لهذا الاتحاد برئاسة عبدالكافي عبدالعزيز ونائبه نوري حميده صالح وعضوية كل من محمد الهادي يونس والمعتصم بالله عبدالله ومحمد عيسى عنيزة ونبيل بن حكومة وليلى أسعد الفقيه.