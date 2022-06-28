Atwasat

«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية دورة البحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 11:10 مساء
«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية دورة البحر المتوسط
المنتخب الوطني الليبي للكرة الحديدية. (الإنترنت)
alwasat radio

حرصت وزارة الرياضة على تهنئة المنتخب الوطني الليبي للكرة الحديدية، بتحصله على الميدالية البرونزية، بعد تفوقه على البلد المضيف الجزائر بتخصص رافا رجال، في مباراة المركزين الثالث والرابع.

وتُوج ثنائي ليبيا للكرة الحديدية راشد سويسي، ومحمود عيسى، اليوم الثلاثاء، بالميدالية البرونزية في منافسات الكرة الحديدية تخصص الرافا، بدورة البحر المتوسط بوهران الجزائرية. 

- ليبيا تتوج ببرونزية في دورة البحر المتوسط
- هنا جودة.. طفلة مصرية تتحول لمعجزة في تنس الطاولة بإحراز بطولة أفريقيا
- الجزائر تحافظ على صدارة ترتيب دورة ألعاب البحر المتوسط.. ومصر تقفز للترتيب الثالث

وفاز ثنائي ليبيا للكرة الحديدية راشد سويسي، ومحمود عيسى، في مباراة الترتيب الثالث على منتخب الجزائر وبنتيجة عريضة (12/ 0).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية دورة البحر المتوسط

«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية دورة البحر المتوسط
مصر: إحالة أوراق قاتل طالبة المنصورة لمفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامه

مصر: إحالة أوراق قاتل طالبة المنصورة لمفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامه
للمرة الأولى.. قطة تنقل عدوى «كورونا» لإنسان

للمرة الأولى.. قطة تنقل عدوى «كورونا» لإنسان
طرفا معركة الإجهاض بالولايات المتحدة يركزان على حبوب إنهاء الحمل

طرفا معركة الإجهاض بالولايات المتحدة يركزان على حبوب إنهاء الحمل
انسحاب الإيطالي ماتيو من بطولة ويمبلدون للتنس بسبب «كورونا»

انسحاب الإيطالي ماتيو من بطولة ويمبلدون للتنس بسبب «كورونا»
الأمم المتحدة: أكثر من 306 آلاف مدني قتلوا في سورية منذ 2011

الأمم المتحدة: أكثر من 306 آلاف مدني قتلوا في سورية منذ 2011
السني: مصير الشعب الليبي أصبح رهينة خلافات أعضاء مجلس الأمن وقوى إقليمية

السني: مصير الشعب الليبي أصبح رهينة خلافات أعضاء مجلس الأمن وقوى إقليمية
الجزائر تكتشف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل

الجزائر تكتشف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل
دي كارلو: الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الخلافات المتعلقة بمشروعية المؤسسات الليبية

دي كارلو: الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الخلافات المتعلقة بمشروعية المؤسسات...
إيران: «نتفهم» ضرورة تنفيذ عملية عسكرية تركية في سورية

إيران: «نتفهم» ضرورة تنفيذ عملية عسكرية تركية في سورية
بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا

بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي

«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
وليامز: نحتاج إلى إدارة عوائد النفط «لخفض شهية التنافس على السلطة» والدفع نحو الانتخابات

وليامز: نحتاج إلى إدارة عوائد النفط «لخفض شهية التنافس على السلطة» والدفع نحو ...
المنفي: اجتماع جنيف هو «الفيصل».. وإذا فشل سيستخدم «الرئاسي» سلطاته السيادية

المنفي: اجتماع جنيف هو «الفيصل».. وإذا فشل سيستخدم «الرئاسي» سلطاته السيادية
حلم عودة الملكية إلى ليبيا

حلم عودة الملكية إلى ليبيا
في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. السفير الهولندي: نقف مع الليبيين الساعين للمساءلة والعدالة

في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. السفير الهولندي: نقف مع الليبيين الساعين للمساءلة ...
شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة

شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة
كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا

كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
إصابة نجم المنتخب الوطني محمد صولة بالملاريا
إصابة نجم المنتخب الوطني محمد صولة بالملاريا
مسابقات السلة تحدد قمتي الكأس.. «الأهلي طرابلس × النصر» و«الاتحاد × الأهلي بنغازي» الأحد المقبل
مسابقات السلة تحدد قمتي الكأس.. «الأهلي طرابلس × النصر» و«الاتحاد...
الجزائر تحافظ على صدارة ترتيب دورة ألعاب البحر المتوسط.. ومصر تقفز للترتيب الثالث
الجزائر تحافظ على صدارة ترتيب دورة ألعاب البحر المتوسط.. ومصر ...
المغرب يلتقي العراق في نهائي كأس العرب للصالات
المغرب يلتقي العراق في نهائي كأس العرب للصالات
الأولمبي يكمل عقد فرق السداسي وتغيير مواقع وسط نتائج تاريخية ترصدها «بوابة الوسط»
الأولمبي يكمل عقد فرق السداسي وتغيير مواقع وسط نتائج تاريخية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد في الوقت بدل الضائع
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد ......
انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في ......
انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة......
المزيد
«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية دورة البحر المتوسط
«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية ......
اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات حالة محمد صولة بعد إصابته بالملاريا
اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات حالة محمد صولة بعد إصابته ......
ليبيا تتوج ببرونزية في دورة البحر المتوسط
ليبيا تتوج ببرونزية في دورة البحر المتوسط...
الأولمبي يكمل عقد فرق السداسي وتغيير مواقع وسط نتائج تاريخية ترصدها «بوابة الوسط»
الأولمبي يكمل عقد فرق السداسي وتغيير مواقع وسط نتائج تاريخية......
المغرب يلتقي العراق في نهائي كأس العرب للصالات
المغرب يلتقي العراق في نهائي كأس العرب للصالات...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط