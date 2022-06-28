«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية دورة البحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط

حرصت وزارة الرياضة على تهنئة المنتخب الوطني الليبي للكرة الحديدية، بتحصله على الميدالية البرونزية، بعد تفوقه على البلد المضيف الجزائر بتخصص رافا رجال، في مباراة المركزين الثالث والرابع.

وتُوج ثنائي ليبيا للكرة الحديدية راشد سويسي، ومحمود عيسى، اليوم الثلاثاء، بالميدالية البرونزية في منافسات الكرة الحديدية تخصص الرافا، بدورة البحر المتوسط بوهران الجزائرية.

- ليبيا تتوج ببرونزية في دورة البحر المتوسط

- هنا جودة.. طفلة مصرية تتحول لمعجزة في تنس الطاولة بإحراز بطولة أفريقيا

- الجزائر تحافظ على صدارة ترتيب دورة ألعاب البحر المتوسط.. ومصر تقفز للترتيب الثالث

وفاز ثنائي ليبيا للكرة الحديدية راشد سويسي، ومحمود عيسى، في مباراة الترتيب الثالث على منتخب الجزائر وبنتيجة عريضة (12/ 0).