ليبيا تتوج ببرونزية في دورة البحر المتوسط

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تُوج ثنائي ليبيا للكرة الحديدية راشد سويسي، ومحمود عيسى، اليوم الثلاثاء، بالميدالية البرونزية في منافسات الكرة الحديدية تخصص الرافا، بدورة البحر المتوسط بوهران الجزائرية.

وفاز ثنائي ليبيا للكرة الحديدية راشد سويسي، ومحمود عيسى، في مباراة الترتيب الثالث على منتخب الجزائر وبنتيجة عريضة (12/ 0).

تنس الطاولة

في فردي المجموعة الخامسة، فقد الليبي حسين الرمالي، اليوم الثلاثاء، مباراته الثانية أمام كريستوس من قبرص 4/0، وتبقى للرمالي مباراة واحدة يلتقى فيها اليوم مع الفرنسي ليو نيكولاس.

كما فقد زميله حبيب العجائبي اليوم مباراتيه في فردي المجموعة 4، أمام بيتر من سلوفينيا 4/0، وأمام الإسباني مارتينيز 0 / 4.

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وخسر حبيب أيضًا مباراته الأولى صباح اليوم أمام الجزائري مهدي بلوزة 4/0.