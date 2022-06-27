الأهلي طرابلس ينهي «الإياب» في صدارة المجموعة الثانية بالدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس، قمة ترتيب المجموعة الثانية، بعد فوزه الكبير على نظيره أبو سليم، بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، في آخر جولات المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز.

وسجل أهداف الأهلي طرابلس كلا من محمد الترهوني والأردني محمد شرارة ومحمد الطبال (هدفين).

بهذه النتيجة تجاوز الأهلي طرابلس فريق الاتحاد، لينهي دوري المجموعات متصدرا برصيد 34 نقطة. بينما توقف رصيد أبو سليم عند 20 نقطة في الترتيب الثامن بالمجموعة الثانية.

وجاءت القرعة بعد اكتمال الدور السداسي كالتالي:

الأسبوع الأول

​- الأهلي طرابلس× النصر

- الأولمبي × الأخضر

- الاتحاد × الأهلي بنغازي

الأسبوع الثاني

- الأهلي طرابلس × الأخضر

- النصر × الأهلي بنغازي

- الأولمبي × الاتحاد

الأسبوع الثالث

- الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي

- الأخضر × الاتحاد

- النصر × الأولمبي

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الأسبوع الرابع​

- الأهلي طرابلس × الاتحاد

- الأهلي بنغازي × الأولمبي

- الأخضر × النصر

الأسبوع الخامس

- الأهلي طرابلس × الأولمبي

- الاتحاد × النصر

- الأهلي بنغازي × الأخضر