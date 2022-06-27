الأولمبي يكمل مواجهات دوري سداسي التتويج الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأولمبي، مقعده الثالث رسميًا، في الدور السداسي، للتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

ونجح فريق الأولمبي في تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد المصراتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، في ختام منافسات مرحلة الإياب.

بهذه النتيجة أنهى الأولمبي مرحلة الإياب في المركز الثالث برصيد 30 نقطة، وحسم السباق لحجز مقعده بالدور السداسي.

قرعة الدور السداسي

وكانت قرعة مباريات الدور السداسي ومرحلة التتويج، لتحديد هوية بطل الدوري الليبي الممتاز الذي سيقام خارج ملاعبنا المحلية، جرت بمقر الاتحاد الليبى لكرة القدم.

وستكون الانطلاقة بداية من يوم 13 من شهر يوليو المقبل، وحتى السابع والعشرين من الشهر نفسه. من مرحلة واحدة فقط.

وجاءت القرعة بعد اكتمال الدور السداسي كالتالي:

الأسبوع الأول

​- الأهلي طرابلس× النصر

- الأولمبي × الأخضر

- الاتحاد × الأهلي بنغازي

الأسبوع الثاني

- الأهلي طرابلس × الأخضر

- النصر × الأهلي بنغازي

- الأولمبي × الاتحاد

الأسبوع الثالث

- الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي

- الأخضر × الاتحاد

- النصر × الأولمبي

الأسبوع الرابع ​

- الأهلي طرابلس × الاتحاد

- الأهلي بنغازي × الأولمبي

- الأخضر × النصر

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الأسبوع الخامس

- الأهلي طرابلس × الأولمبي

- الاتحاد × النصر

- الأهلي بنغازي × الأخضر