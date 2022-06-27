«المسابقات» تحدد مواعيد المباريات الفاصلة للبقاء والصعود للدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مواعيد المباريات الفاصلة للبقاء والصعود للدوري الممتاز، التي تجمع بين فريقي وفاق أجدابيا وشباب الجبل، وفريقي الظهرة مع الخمس.

وبحسب نظام الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى فإن الفرق أصحاب الترتيب العاشر من كل مجموعة بالدوري الممتاز تهبط بشكل مباشر بينما أصحاب الترتيب التاسع تلعب مع أصحاب الترتيب الثاني من الدوري السباعي للصعود.

الوفاق أجدابيا × شباب الجبل

وتجرى مباراة الذهاب بين فريق الوفاق أجدابيا صاحب الترتيب الثاني بالمجموعة الأولى بدوري الصعود، مع فريق شباب الجبل صاحب الترتيب التاسع بالمجموعة الأولى بالدوري الممتاز يوم الخميس 30 يونيو الجاري، على أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 5 يوليو المقبل، وكلا المباراتين ستلعب على ملعب شهداء بنينا.

الظهرة × الخمس

بينما يقابل فريق الظهرة الحاصل على الترتيب الثاني في دوري الصعود فريق الخمس صاحب الترتيب التاسع بالمجموعة الثانية بالدوري الممتاز، وذلك يوم الجمعة 1 يوليو المقبل، بملعب مدينة الزاوية على أن تقام مباراة الإياب بملعب الجميل يوم الثلاثاء 5 يوليو.

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وصعد فريقا الصقور بطبرق وأساريا من الزاوية إلى الدوري الممتاز بعد تصدرهما مجموعتيهما، وحسم الصقور صعوده بفوزه على فريق الأنوار بنتيجة 2-0، وتصدر مجموعته برصيد 13 نقطة.

بينما تصدر أساريا مجموعته برصيد 11 نقطة بعد الفوز على هلال سبها بنتيجة (5-1)، ويقود المدرب الليبي صالح رحيل فريق الصقور، بينما يقود فريق أساريا المدرب المغربي بختي عبدالإله.