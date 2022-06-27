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بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس × أبوسليم» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 يونيو 2022, 06:25 مساء
بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس × أبوسليم» في الدوري الممتاز
مباراة «الأهلي طرابلس» و«أبوسليم» في الدوري الليبي الممتاز. (بث مباشر)
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يشهد ملعب «الجميل»، مواجهة بين فريق «الأهلي طرابلس» مع نظيره «أبوسليم»، ضمن الأسبوع التاسع إيابا في منافسات بطولة الدوري الليبي لكرة القدم للموسم الجاري (2021-2022).

لمشاهدة البث المباشر لمباراة «الأهلي طرابلس» و«أبوسليم» عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

ويقود المباراة حكم الوسط رافع الحوتي، والمساعدان عبدالله الشكري وفتحي الجيلاني، والحكم الرابع وليد الحميدي.

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