بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس × أبوسليم» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب «الجميل»، مواجهة بين فريق «الأهلي طرابلس» مع نظيره «أبوسليم»، ضمن الأسبوع التاسع إيابا في منافسات بطولة الدوري الليبي لكرة القدم للموسم الجاري (2021-2022).

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

ويقود المباراة حكم الوسط رافع الحوتي، والمساعدان عبدالله الشكري وفتحي الجيلاني، والحكم الرابع وليد الحميدي.