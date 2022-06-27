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قناة الوسط «WTV» تبث استديو تحليلي لمباراتي «الأولمبي×الاتحاد المصراتي» و «السويحلي×الاتحاد»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 يونيو 2022, 04:46 مساء
قناة الوسط «WTV» تبث استديو تحليلي لمباراتي «الأولمبي×الاتحاد المصراتي» و «السويحلي×الاتحاد»
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تبث قناة الوسط «WTV»، استديو تحليل لمباراتي الأولمبي والاتحاد المصراتي، والسويحلي مع الاتحاد.

يبث الاستديو عبر مقدم البرامج الرياضية مراد دخيل في حضور محللي الاستديو، ونجوم الكرة الليبية السابقين، علي ارحومة وعبدالرحيم نجم، وعادل الخمسي.

ويتجدد الموعد، اليوم الإثنين، مع خمس مباريات ضمن الأسبوع التاسع إيابا من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الثانية.

الاستوديو التحليلي لمباراتي #السويحلي و #الاتحاد - #الأولمبي و #الإتحاد_المصراتي ضمن الدوري الليبي الممتاز #دورينا #الوسط
التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

على ملعب «أبوسليم» يجمع اللقاء بين «المحلة» و«المدينة» بإدارة الحكم أيوب الفرجاني والمساعدين مروان الحراري ومحمد بلعم والحكم الرابع أحمد خضر.

- الاستديو التحليلي لمباريات الدوري الليبي عبر قناة الوسط «WTV»

- الاستديو التحليلي لمباريات الدوري الليبي عبر صفحة قناة الوسط «WTV» على فيسبوك

وعلى ملعب «مصراتة»، الاتحاد يحل ضيفا على السويحلي بإدارة الحكم محمد العفاس والمساعدين أسامة الورفلي، وأحمد اشتيوي، والحكم الرابع رمضان طقوق.
 
وعلى ملعب «الزاوية»، الأولمبي يستضيف الاتحاد المصراتي بإدارة الحكم مفتاح العلمي والمساعدين وليد أبوحرارة، ومحمد حسين والحكم الرابع عبدالمنعم أبوصلوعة.

الأهلي طرابلس × أبوسليم
وعلى ملعب «الجميل»، الأهلي طرابلس يلتقي أبوسليم بإدارة الحكم رافع الحوتي والمساعدان عبدالله الشكري وفتحي الجيلاني والحكم الرابع وليد الحميدي.

وعلى ملعب «الهاشمي البهلول»، الشط يلتقي الخمس بإدارة الحكم عبداللطيف سباقة والمساعدين أحمد عوينة وحسام عبيد والحكم الرابع مؤيد خليل.

يشار إلى أن الاتحاد والأهلي طرابلس ضمنا التأهل للدور السداسي وتبقى البطاقة الثالثة محصورة بين فرق الأولمبي والاتحاد المصراتي والسويحلي.

وهبط الشط للدرجة الأدنى، وفريق الخمس تاسع المجموعة سيخوض مباراتين فاصلتين مع الظهرة، والمتأهل منهما سيكون ضمن فرق الممتاز للموسم الرياضي 2022-2023.

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