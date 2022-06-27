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ليبيا تبدأ مشاركتها في دورة البحر المتوسط.. ونتائج مهمة في 3 ألعاب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 27 يونيو 2022, 03:30 مساء
ليبيا تبدأ مشاركتها في دورة البحر المتوسط.. ونتائج مهمة في 3 ألعاب
جانب من منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط. (إنترنت)
alwasat radio

بدأت ليبيا أمس الأحد مشاركتها في دورة البحر المتوسط للألعاب الرياضية التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية بثلاث ألعاب «الملاكمة والكرة الحديدية وتنس الطاولة».

الكرة الحديدة
تأهل ثنائي منتخب ليبيا للكرة الحديدية «تخصص الرافا» راشد سويسي ومحمود عيسى إلى الدور النصف نهائي للبطولة، بعد فوزهما على ثنائي منتخب تركيا مراد الآن وأحمد أمين بنتيجة (12-9) وفوزهما أيضا على منتخب الجزائر بنتيجة (12-8).

وفي الكرة الحديدية سيدات، خسرت سمية عمر أمام باوليتي من سان مارينو (12-0)، وخسر ثنائي منتخب السيدات المكون من اللاعبتين سمية عمر ونجاح الزنتاني أمام الجزائريين لمياء وشهرزاد بنتيجة (4-12).

منافسات الملاكمة
وفي الملاكمة وزن 69 كلغ، فاز الليبي إبراهيم الساحلي على السوري نقاش بالضربة القاضية لإيقاف الحكم للمباراة، ويقابل إبراهيم الساحلي في الدور ربع النهائي يوم 29 يونيو الجاري الملاكم المصري عمر السيد.

وفي وزن 75 كلغ، خسر الملاكم الليبي عاصم دوكو أمام المصري أبوالعلا محمد بنتيجة (27-30).

تنس الطاولة
فقد الثنائي الليبي حبيب العجائبي وحسين الرمالي أولى مباراتهما أمام مصر بنتيجة (0-3)، وخسرا أيضا أمام الجزائر (0-3).

الترتيب بعد اليوم الأول
1- الجزائر.. 4 ذهب و1 فضة.
2- إيطاليا.. 1 ذهب و1 فضة و3 برونز.
3- تركيا.. 1 ذهب و1 برونز.
4- اليونان 1 ذهب.
5- مصر 3 فضة و2 برونز.
6- فرنسا 1 فضة و1 برونز.
7- تونس 1 فضة.
8- البوسنة 2 برونز.
9- إسبانيا 2 برونز.
10- قبرص 1 برونز.
11- المغرب 1 برونز.

جانب من منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط. (إنترنت)
جانب من منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط. (إنترنت)
جانب من منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط. (إنترنت)
جانب من منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط. (إنترنت)
جانب من منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط. (إنترنت)
جانب من منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط. (إنترنت)
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