نتائج عريضة في مباريات فروع مصرف الجمهورية بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تتواصل مباريات الدوري التنشيطي لفروع مصرف الجمهورية بطرابلس الكبرى لكرة القدم الخماسية، حيث فاز فريق فرع الظهرة بطرابلس في ثاني مباراة له على فريق إدارة التسويات بسبعة أهداف نظيفة.

وفاز فريق القصر (4-1) على فريق حي دمشق، كما فاز فريق إدارة فروع المنطقة على مصرف فرع الميدان بفوز عريض وصل إلى عشرة أهداف مقابل هدفين.

وفاز أيضا فريق فرع جامعة طرابلس بنتيجة عشرة أهداف نظيفة على فريق إدارة أمن المعلومات.

وفاز فريق فشلوم للصرافة بنتيجة سبعة أهداف مقابل 3 على فريق إدارة المحاسبة، كما فاز فريق إدارة التجهيزات بنتيجة (4-3) على فريق فرع مصرف رأس حسن.

فريق فرع جامعة طرابلس. (تصوير- فوزي بن عيسي)

فريق فرع الظهرة. (تصوير- فوزي بن عيسي)