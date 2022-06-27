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النصر يفوز على الاتحاد في نهائيات السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 27 يونيو 2022, 12:06 صباحا
النصر يفوز على الاتحاد في نهائيات السلة
منافسات السلة في الدوري الليبي. (فيسبوك)
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فاز فريق النصر، على نظيره الاتحاد بفارق (19) نقطة، وبواقع (86-67) نقطة، ليشعل صراع وصافة سباعي التتويج، بالدوري الليبي لكرة السلة.

وأقيمت مبارةالنصر والاتحاد لحساب آخر مباريات اليوم السادس من المرحلة الثانية من سباعي التتويج لكرة السلة. 

وجاءت نتائج الفترتين على النحو الآتي:
الفترة الأول: انتهت لصالح سلة النصر (17-16) نقطة.

الفترة الثانية: انتهت لصالح سلة النصر بنتيجة (25-12) نقطة.

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الفترة الثالثة: انتهت لصالح سلة النصر بنتيجة (30-21) نقطة.

الفترة الرابعة: انتهت لصالح سلة النصر بنتيجة (24-18) نقطة.

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