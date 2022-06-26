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فوز الأهلي طرابلس والمروج في نهائيات السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 26 يونيو 2022, 09:03 مساء
فوز الأهلي طرابلس والمروج في نهائيات السلة
السلة الليبية. (الإنترنت)
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تتواصل بالصالة الكبرى بطرابلس، منافسات نهائيات التجمع الثاني لبطولة ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي الجاري (2021/ 2022).

وأولى مباريات اليوم الأحد جمعت الأهلي طرابلس والمدينة، والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة (76-48) نفطة.

وجاءت نتائج المباراة على النحو الآتي:
الفترة الأول: انتهت لصالح سلة الأهلي طرابلس ( 20 - 9 ) نقاط.

الفترة الثانية: انتهت لصالح سلة  المديتة  بنتيجة ( 16- 15) نقطة. 

الفترة الثالثة: انتهت لصالح سلة الأهلي طرابلس بنتيجة (19- 15) نقطة.

الفترة الرابعة: انتهت لصالح سلة الأهلي طرابلس بنتيجة (22 - 8) نقطة.

المروج والهلال
وفي ثان مباريات اليوم جمعت مواجهة بين المروج والهلال، الربعين الأول والثاني انتهيا بتقدم المروج بفارق 5 سلات (42 / 32).

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وأضاف المروج في الربع الثالث 24 نقطة مقابل 15 نقطة للهلال ليتقدم المروج (66 / 47)، وحافظ المروج على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه وبفارق  10 سلات (84 /64).

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