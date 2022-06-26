المغراوي والعزابي وإبراهيم: بعد الحكم القضائي وجب تدخل اللجنة الأولمبية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أمام توالي الأحداث المثيرة بشأن الاستشكال المقدم ضد انتخابات اتحاد كرة القدم الليبي من جانب المرشحين السابقين أنور الطشاني وإبراهيم شاكة، استطلعت «بوابة الوسط» آراء عدد من الشخصيات الرياضية.

أكد الرئيس السابق لنادي السويحلي محمد المغراوي أنه بعد الحكم القضائي وجب الآن تدخل اللجنة الأولمبية وتشكيل لجنة موقتة، ويجري التواصل مع الفيفا عن طريق الأمين العام الحالي لاتحاد الكرة، موضحًا أن أحكام القضاء نافذة.

الصحفي الرياضي علي العزابي قال: «أدعم هذه الخطوة وبشدة وأعتبرها خطوة ممتازة»، مؤكدًا أنه سمع باختيار مجموعة جيدة.



الصحفي الرياضي امحمد إبراهيم، أكد أن القرار حاليًا بيد وزارة الرياضة؛ إذ تأكدت أن هناك مخالفات مالية واختراقًا للوائح أو الانتخابات غير سليمة، وتساءل قائلًا «من له حق تكليف لجنة تيسيرية؟».