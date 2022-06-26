الطشاني وشاكة يستعدان لتنفيذ القانون جبريا ضد اتحاد الكرة الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

تطورات مهمة ومتلاحقة تشهدها الكرة الليبية حاليًا في قضية الاتحاد الليبي لكرة القدم، وبعد حكم القضاء ببطلان الاستشكال المقدم من طرف اتحاد الكرة، وبعد تصريحات محامي الاتحاد الليبي بصحة الانتخابات.

علمت «بوابة الوسط» أن المرشحين السابقين لرئاسة اتحاد الكرة الليبي أنور الطشاني وإبراهيم شاكة، باتا على الاستعداد التام للتنفيذ الفوري، بعد حكم القضاء، لتبقى المسألة فقط مرهونة بانتظار التنفيذ الجبري وبقوة القانون، بعد إعطاء حكم القضاء القوة القانونية ببطلان الانتخابات.

ويتردد بقوة في الوسط الرياضي حاليًا أنه جرى تقديم قائمة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ووزارة الرياضة بتشكيل لجنة تيسيرية موقتة تتولى شؤون كرة القدم وتشرف على انتخابات جديدة بعد 3 أشهر.