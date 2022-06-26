الاتحاد الإيطالي واللجنة العليا لبطولة ماتيرا العالمية يكرمان مدرب السلة صلاح البركي

القاهرة - بوابة الوسط

حظي المدرب الوطني صلاح البركي المدير الفني لأكاديمية النجم الأزرق لكرة السلة ببنغازي، بتكريم الاتحاد الإيطالي واللجنة العليا لبطولة ماتيرا العالمية للناشئين في كرة السلة.

وحصل صلاح البركي على درع مؤسس بطولة ماتيرا العالمية من الدرجة الأولى، نظير مجهوداته الكبيرة في تعليم وصقل وإعداد اللاعبين الناشئين، بحسب موقع «ريميسا».

وقام بتسليم الدرع إلى المدرب صلاح البركي نائب عميد البلدية، وعضو من مجلس بلدية ماتيرا الإيطالية، وكان فريق أكاديمية النجم الأزرق للناشئين لكرة السلة تحت 14 عامًا أنهى مشاركته المتميزة في بطولة ماتيرا الدولية للميني باسكت بإيطاليا، بإحرازه المرتبة الخامسة من بين 22 فريقًا شاركوا في هذه الدورة الودية الدولية.

حقق الفريق الفوز في آخر مبارياته على فريق باسكت سالاندرا، بنتيجة 53 مقابل 14، لينهي مشاركته المتميزة بعد أن سجل الفوز في خمس مباريات وفقد نتائج مباراتين.

وتُعد البطولة حدثًا سنويًا كبيرًا يخص فرق الناشئين على صعيد لعبة الميني باسكت، ويتولى مهمة تدريب فريق أكاديمية النجم الأزرق المدرب صلاح البركي بمساعدة المدرب وليد الفرجاني.