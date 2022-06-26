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فوز الأهلي طرابلس والمدينة والاتحاد في نهائيات السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 26 يونيو 2022, 02:07 مساء
فوز الأهلي طرابلس والمدينة والاتحاد في نهائيات السلة
منافسات السلة الليبية. (فيسبوك)
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جرت أمس السبت، بالصالة الكبرى بطرابلس ثلاث مباريات في نهائيات التجمع الثاني لبطولة ليبيا لكرة السلة، أولى المباريات جمعت الأهلي طرابلس والمروج.

سير مباراة الأهلي طرابلس والمروج  
الربع الأول انتهى للأهلي طرابلس بنتيجة 23 نقطة مقابل 14، والربع الثاني كان متكافئًا، وانتهى للمروج بفارق نصف سلة (17-16) ليتقدم الأهلي طرابلس (39-31)، والربع الثالث كانت الأفضلية للمروج الذي سجل 20 نقطة مقابل 15، ليتقلص الفارق إلى ثلاث نقاط للأهلي طرابلس (54-51)، وحافظ الأهلي طرابلس على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (68-62).

قمة المدينة والأهلي بنغازي
ثاني المباريات جمعت المدينة والأهلي بنغازي، كانت الأفضلية لفريق المدينة الذي تقدم في الربعين الأول والثانى بفارق 10 سلات (47-27)، وانتهى الربع الثالث للأهلي بنغازي (18-9) ليتقدم المدينة (56-45)، وواصل تقدمه وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (77-61).

الاتحاد والهلال
الربع الأول كان متكافئًا وتقاربت فيه النتيجة، وانتهى للاتحاد بفارق سلة (26-24)، وفي الربع الثاني وسع الاتحاد الفارق إلى ثماني نقاط متقدمًا (29-21)، وواصل الاتحاد سيطرته وأنهى الربع الثالث لصالحه (23-16)، وحافظ على تقدمه، وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (95-71).

مباريات اليوم الأحد
يتجدد الموعد بالصالة الكبرى بطرابلس مع ثلاث مباريات، اليوم الأحد، المباراة الأولى ستجمع المدينة مع الأهلي طرابلس، ويعقبها مباراة الهلال مع المروج، وفي ثالث المباريات الاتحاد يلتقي النصر.

منافسات السلة الليبية. (فيسبوك)
منافسات السلة الليبية. (فيسبوك)
منافسات السلة الليبية. (فيسبوك)
منافسات السلة الليبية. (فيسبوك)
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