الاتحاد يحسم نتيجة مباراته أمام الهلال في نهائيات السلة

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق الاتحاد الفوز على نظيره الهلال، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، في القاعة الكبرى بالعاصمة طرابلس، ضمن مباريات اليوم الخامس من المرحلة الثانية من سباعي التتويج لنهائيات ليبيا لكرة السلة.

وفاز الاتحاد أمام الهلال بنتيجة (95-71)، حيث أنهى الشوط الأول لصالحه على بنتيجة (55 – 45) نقطة، وانتهت الفترة الأولى لصالح سلة الاتحاد بـ(26 – 24) نقطة، وانتهت الفترة الثانية لصالح سلة الاتحاد أيضًا بنتيجة (29 – 21) نقطة.

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وحسم الاتحاد نتيجة المباراة في النهاية، بنتيجة (95-71). وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 17 نقطة، متساويًا مع الأهلي بنغازي صاحب الترتيب الثاني الذي خسر اليوم أمام المدينة.