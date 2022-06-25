المدينة يفوز على الأهلي بنغازي في دوري السلة

القاهرة - بوابة الوسط

نجح فريق المدينة في تحقيق الفوز على حساب نادي الأهلي بنغازي، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، في القاعة الكبرى بالعاصمة طرابلس، ضمن مباريات اليوم الخامس من المرحلة الثانية من سباعي التتويج لنهائيات ليبيا لكرة السلة.

وفاز فريق سلة المدينة على الأهلي بنغازي بفارق 16 نقطة، حيث حقق الأول الانتصار بنتيجة 77 مقابل 61.

وانتهى الربع الأول بتقدم فريق المدينة على حساب فريق الأهلي بنغازي بنتيجة (18-9)، وفي نهائية الربع الثاني بالشوط الأول تقدم فريق المدينة على حساب الأهلي بنغازي (47-27).

وانهى فريق المدية الربع الثالث بتقدمه على حساب الأهلي بنغازي (56-45)، لينهي المباراة بنتيجة 77 مقابل 61.

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يذكر أن المدينة أصبح رصيده 14 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي بنغازي عند 17 نقطة، خلال منافسات الدوري الذي توج به نادي الأهلي طرابلس.