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«الأهلي طرابلس» يتوج بطلا لدوري السلة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 يونيو 2022, 05:20 مساء
«الأهلي طرابلس» يتوج بطلا لدوري السلة
فريق سلة الأهلي طرابلس. (الحساب الرسمي للأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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نجح فريق «الأهلي طرابلس»، في الحفاظ على لقبه ويتوج بطلًا لدوري السلة للمرة السابعة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره «المروج» بنتيجة (68-62)، وذلك لحساب أولى مباريات اليوم الخامس من المرحلة الثانية من سباعي التتويج لنهائيات ليبيا لكرة السلة.

وتوج «الأهلي طرابلس» باللقب بعدما حقق العلامة الكاملة في مشواره بالنهائيات منذ التجمع الأول، حيث لم يخسر في أي مباراة خاضها في مرحلة التتويج باللقب.

وجاءت نتائج الفترات على النحو الآتي
الفترة الأول: انتهت لصالح سلة «الأهلي طرابلس» بنتيجة (23-14) نقطة.

الفترة الثانية: انتهت لصالح سلة «المروج» بنتيجة (17- 16) نقطة.

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الفترة الثالثة: انتهت لصالح سلة «المروج» بنتيجة (20-15) نقطة.

الفترة الرابعة: انتهت لصالح سلة «الأهلي طرابلس» بنتيجة (14-11) نقطة.

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