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وهران تستعد لافتتاح مبهر لدورة ألعاب البحر المتوسط بمشاركة ليبية.. السبت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 يونيو 2022, 05:10 مساء
وهران تستعد لافتتاح مبهر لدورة ألعاب البحر المتوسط بمشاركة ليبية.. السبت
تميمة دورة ألعاب البحر المتوسط. (إنترنت)
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يقام اليوم السبت، حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط، التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية في الفترة من 24 يونيو حتى 6 من شهر يوليو المقبل، وانطلقت أمس الجمعة منافسات النسخة الـ19 من البطولة، فيما تقام اليوم منافسات كرة الماء، بعد الانتهاء من حفل الافتتاح المقرر إقامته على الملعب الأولمبي بمدينة وهران.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور جمال الزروق، ترتيبات المشاركة الليبية في دورة ألعاب البحر المتوسط، واستعرض الزروق مع إداريي الوفد ولجنة التحضير الترتيبات النهائية بشأن سفر الوفد الليبي الذي تحول إلى الجزائر على دفعات.

وتشارك ليبيا في 15 لعبة، والألعاب هي: الكرة الحديدية والملاكمة والكاراتيه والسباحة والتنس وتنس الطاولة والقوس والسهم والشراع والدراجات والجودو والرماية وألعاب القوى ورفع الأثقال والمبارزة والتايكوندو، بوفد يتكون من 74 شخصًا.

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