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ختام قوي منتظر في بطولة ليبيا للشطرنج ببنغازي.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 25 يونيو 2022, 02:36 مساء
ختام قوي منتظر في بطولة ليبيا للشطرنج ببنغازي.. السبت
جانب من منافسات الشطرنج في ليبيا. (فيسبوك)
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يسدل الستار اليوم السبت، على بطولة ليبيا للشطرنج في نسختها الـ32 المقامة في بنغازي، والتي تشهد تنافسًا قويًا على التتويج باللقب.

وفي أبرز نتائج الجولة الثامنة، أمس الجمعة، تعادل المتصدران أسامة الطالب مع يوسف الحصادي، وتعادل أحمد نصرالدين مع علي الشعافي، وفاز ناجي أبوقندة على محمد السوري، وعمرو فطيس على محمد المريمي، وأسامة الزوكي على حسام أيوب.

الترتيب بعد الجولة الثامنة
يتواجد سبعة لاعبين في الصدارة برصيد 6 نقاط لكل منهم، وبكسر التعادل يأتي أحمد نصرالدين أولا، ويوسف الحصادي ثانيا، وأسامة الطالب ثالثا، وناجي أبوقندة رابعا، وعمرو فطيس خامسا، وأسامة الزوكي سادسا، وعلي الشعافي سابعا.

أهم مباريات الجولة التاسعة
وفي أهم المباريات التي ستشهدها الجولة التاسعة والختامية اليوم السبت، يلتقي يوسف الحصادي تصنيف 2030 مع علي الشعافي تصنيف 1971، وناجي أبوقندة تصنيف 1984 يتبارى مع أسامة الطالب تصنيف 2021، وأحمد نصرالدين تصنيف 1905 يواجه أسامة الزوكي 1999، وعمرو فطيس تصنيف 1775 يلتقي محمد عسكر بدون تصنيف.

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