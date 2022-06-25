ختام قوي منتظر في بطولة ليبيا للشطرنج ببنغازي.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يسدل الستار اليوم السبت، على بطولة ليبيا للشطرنج في نسختها الـ32 المقامة في بنغازي، والتي تشهد تنافسًا قويًا على التتويج باللقب.

وفي أبرز نتائج الجولة الثامنة، أمس الجمعة، تعادل المتصدران أسامة الطالب مع يوسف الحصادي، وتعادل أحمد نصرالدين مع علي الشعافي، وفاز ناجي أبوقندة على محمد السوري، وعمرو فطيس على محمد المريمي، وأسامة الزوكي على حسام أيوب.

الترتيب بعد الجولة الثامنة

يتواجد سبعة لاعبين في الصدارة برصيد 6 نقاط لكل منهم، وبكسر التعادل يأتي أحمد نصرالدين أولا، ويوسف الحصادي ثانيا، وأسامة الطالب ثالثا، وناجي أبوقندة رابعا، وعمرو فطيس خامسا، وأسامة الزوكي سادسا، وعلي الشعافي سابعا.