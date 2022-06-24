«كاف» يمد تحديد الأندية المشاركة في بطولات أفريقيا لـ31 يوليو ويمنح التسجيل لـ40 لاعبا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الجمعة، عن مد فترة تحديد الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا حتى 31 يوليو المقبل.

وكشف «كاف» في بيانه عبر موقعه الرسمي، أن فترة التسجيل الخاصة بقيد اللاعبين في الموسم الأفريقي المقبل ستغلق يوم 15 اغسطس 2022 عند منتصف الليل بتوقيت ليبيا.

تسجيل 40 لاعبا

وأشار إلى أنه سيسمح لكل نادٍ بشكل استثنائي لتسجيل 40 لاعبًا بدلاً من القاعدة السابقة 30 لاعب، كما أنه سيتم السماح بـ9 بدائل على مقاعد البدلاء بدلا من قاعدة وجود 7 لاعبين علي دكة البدلاء.

وأكد «كاف» أن قواعد الاستبدال وتسجيل اللاعبين ستستمر كما هي في الموسم المقبل وذلك بعد تأكيد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «IFAB» على جعل قاعدة الاستبدال 5 لاعبين.

مشاركة أفريقية رباعية

وجاء قرار «كاف» بمشاركة 4 أندية ليبية في دوري أبطال أفريقيا و«الكونفدرالية»، بعد رفع الحظر عن ملاعب ليبيا.

وقال اتحاد الكرة الليبي في بيان نشره عبر حسابه على «فيسبوك»: «بعد النتائج الإيجابية الباهرة لممثلي كرة القدم الليبية في مسابقات الأندية الأفريقية هذا الموسم بعد رفع الحظر، التي عادت للعب على ملاعبها بفضل جهود ومساعي الاتحاد الليبي لكرة القدم، سمح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمشاركة 4 فرق أندية ليبية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية للموسم الجديد».