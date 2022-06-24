شاهد .. قرعة الدور السداسي للدوري الليبي على «قناة الوسط»

القاهرة - بوابة الوسط

ينظم الاتحاد العام الليبي لكرة القدم قرعة الدور السداسي «دوري التتويج» لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، والتي تنقل على شاشة قناة «الوسط» (WTV) مباشرة.

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وستنطلق مباريات الدور السداسي في تونس بحلول الثاني من يوليو المقبل، وقد تأهل إلى هذا الدور حتى الآن 5 فرق، حيث صعد من المجموعة الأولى 3 فرق هي أهلي بنغازي متصدر المجموعة، والنصر، والأخضر، بينما احتل فريقا الاتحاد طرابلس، وأهلي طرابلس المركزين الأول والثاني بالمجموعة الثانية، ولم يحسم بعد المركز الثالث الذي يتصارع عليه فرق الأولمبي والاتحاد المصراتي والسويحلي والمدينة.