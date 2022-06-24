انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة الوسط «WTV»

بث مباشر عبر قناة الوسط «WTV» للقاء الأهلي طرابلس والخمس في مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس، ضمن مرحلة الإياب بالمجموعة الثانية بالدوري الممتاز لكرة القدم الموسم الرياضي الجاري (2021-2022).
انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي حيث تقدم لريق الخمس بهدف محمد عريبي في الدقيقة 85، وتعادل للأهلي طرابلس صالح الطاهر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
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تردد قناة الوسط (WTV)
التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7
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