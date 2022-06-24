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انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة الوسط «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 يونيو 2022, 06:55 مساء
انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة الوسط «WTV»
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بث مباشر عبر قناة الوسط «WTV» للقاء الأهلي طرابلس والخمس في مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس، ضمن مرحلة الإياب بالمجموعة الثانية بالدوري الممتاز لكرة القدم الموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي حيث تقدم لريق الخمس بهدف محمد عريبي في الدقيقة 85، وتعادل للأهلي طرابلس صالح الطاهر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

- لمشاهدة تسجيلا لمباراة الأهلي طرابلس والخمس عبر صفحة قناة «WTV» على فيسبوك.. اضغط هنا
- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط (WTV)

تردد قناة الوسط (WTV)
التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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