قرعة الدور السداسي للدوري الليبي على «قناة الوسط» مساء الجمعة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تُجرى مساء اليوم الجمعة بمقر الاتحاد العام الليبي لكرة القدم الساعة التاسعة مساء قرعة الدور السداسي «دوري التتويج» لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، والتي ستنقل على شاشة قناة «الوسط» (WTV) مباشرة.

وتنطلق مباريات الدور السداسي في تونس في الثاني من يوليو المقبل، حيث تأهل إلى هذا الدور حتى الآن 5 فرق وفي انتظار الفريق السادس من المجموعة الثانية .

وتأهل من المجموعة الأولى 3 فرق هي أهلي بنغازي متصدر المجموعة، والنصر، والأخضر، بنما المجموعة الثانية فقد تأهل رسميا فريقا الاتحاد طرابلس، وأهلي طرابلس، وفي انتظار الفريق الثالث.

البطاقة الثالثة المنتظرة هي التي ستحسم خلال مباريات الأسبوع الثامن والأسبوع التاسع بين فرق الأولمبي والاتحاد المصراتي والسويحلي والمدينة.

فريق الأولمبي في رصيده 24 نقطة، بينما الاتحاد المصراتي 23نقطة، أما السويحلي 22 نقطة، والمدينة 21 نقطة، وباق لكل فريق مباراتان على النحو التالي:

الأسبوع الثامن ويلعب اليوم الجمعة 24 -2022

الأولمبي × الاتحاد طرابلس – ملعب الزاوية.

المدينة × الاتحاد المصراتي – ملعب أبوسليم.

أبوسليم × السويحلي – ملعب صبراتة.

الخمس × أهلي طرابلس ـــ ملعب الخمس.

الشط × المحلة ـــ ملعب الهاشمي البلهلول.

مباريات الأسبوع التاسع ويلعب يوم الإثنين 27 -6- 2022.

المحلة – المدينة – ملعب أبوسليم.

السويحلي × الاتحاد طرابلس – ملعب مصراتة.

الأولمبي × الاتحاد المصراتي – ملعب الزاوية.

أبوسليم × أهلي طرابلس – ملعب الجميل.

الشط × الخمس - ملعب الهاشمي البلهلول.

وأرسل وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالشفيع الجويفي، برقية شكر وامتنان إلى وزير الشباب والرياضة بجمهورية تونس، لاستضافتهم الدور السداسي للتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الجاري (2021 - 2022)، وثمن الجويفي دور وزير الشباب والرياضة التونسي البارز في تسخير كافة الإمكانات لإنجاح مسابقة الدور السداسي للدوري الليبي لكرة القدم، الذي سيقام خلال شهر يوليو المقبل، وأكد أنها فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية، والارتقاء بها إلى مستوى شراكة متميزة، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، ويسهم في النهوض بالحركة الرياضية، وترسيخ الوحدة والتضامن بين ليبيا وتونس.

وفي وقت سابق، قرر رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، تخصيص الدعم المالي المطلوب لتغطية مصاريف الإقامة والتنقل لفرق الدور السداسي خارج ليبيا، وجاء قرار رئيس الحكومة، وفقا لما كشفته مصادر خاصة لـ«قناة الوسط» (WTV)، بعد مذكرة تقدم بها رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد لليبي لكرة القدم، عادل الأوجلي، وحدد موعد سفر فرق المجموعة الأولى يوم 26، والمجموعة الثانية يوم 28 من يونيو الجاري.