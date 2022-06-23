الأهلي طرابلس بطلا للدوري الليبي لكرة السلة...

حقق فريق الأهلي طرابلس بطولة الدوري الليبي لكرة السلة للموسم الرياضي الجاري (2021-2022)، قبل ثلاث جولات من اختتام مرحلة التتويج.
وتفوق الأهلي طرابلس في الديربي على فريق الاتحاد بنتيجة (85-78) وبذلك يحافظ الأهلي على لقبه للموسم الثاني على التوالي.
وجاءت نتائج الفترات كالتالي:
الفترة الأول: انتهت لصالح سلة الأهلي طرابلس بنتيجة ( 19-18) نقطة.
الفترة الثانية: انتهت لصالح سلة الأهلي طرابلس بنتيجة (26 - 18) نقطة.
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الفترة الثالثة: انتهت لصالح سلة الأهلي طرابلس بنتيجة (22 - 18) نقطة.
الفترة الرابعة: انتهت لصالح سلة الاتحاد بنتيجة (24 - 18) نقطة.
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