الأهلي طرابلس بطلا للدوري الليبي لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق فريق الأهلي طرابلس بطولة الدوري الليبي لكرة السلة للموسم الرياضي الجاري (2021-2022)، قبل ثلاث جولات من اختتام مرحلة التتويج.

وتفوق الأهلي طرابلس في الديربي على فريق الاتحاد بنتيجة (85-78) وبذلك يحافظ الأهلي على لقبه للموسم الثاني على التوالي.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأول: انتهت لصالح سلة الأهلي طرابلس بنتيجة ( 19-18) نقطة.

الفترة الثانية: انتهت لصالح سلة الأهلي طرابلس بنتيجة (26 - 18) نقطة.

- الأهلي طرابلس يفوز على النصر في نهائيات السلة

- فوز سلة «المدينة» في نهائيات السلة

- «الأهلي بنغازي» يفوز على «الاتحاد» في نهائيات السلة

الفترة الثالثة: انتهت لصالح سلة الأهلي طرابلس بنتيجة (22 - 18) نقطة.

الفترة الرابعة: انتهت لصالح سلة الاتحاد بنتيجة (24 - 18) نقطة.