رسميا.. خليج سرت يغادر الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

‏صدر عن نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، فيصل بادي، القرار رقم 138 لسنة 2022 في مادته الأولى.

واعتمدت لجنة المسابقات رسميا مباراة الهلال وشباب الجبل لصالح الأخير بنتيجة (2-0)، بعد الأحداث التي صاحبت المباراة في آخر الجولات وعدم استكمالها بقرار من حكم المباراة.

وقررت اللجنة معاقبة فريق الهلال بغرامة مالية قدرها 5000 د.ل، وفي المادة الثانية يعاقب مشرف معدات فريق الهلال معتصم مفتاح عميشة بعدم مرافقة فريقه لمدة سنتين ميلاديتين متتاليتين وبغرامة مالية قدرها 10000 د.ل.‏

وبهذا القرار بقي فريق خليج سرت برصيد السابق 14 نقطة، وتأكد هبوطه للدرجة الأدنى ومغادرة القسم الممتاز.

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وصار شباب الجبل في الترتيب التاسع بـ16 نقطة، وسيخوض مباراة فاصلة مع وفاق أجدابيا والفائز منهما سيكون ضمن فرق الدوري الممتاز للموسم القادم 2022/ 2033.

لجنة المسابقات تعتمد رسميا مباراة الهلال وشباب الجبل لصالح الأخير بنتيجة 2-0. (الإنترنت)