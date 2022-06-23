الأهلي طرابلس يفوز على النصر في نهائيات السلة...

جرت أمس بالصالة الكبرى بطرابلس ثالث المباريات بنهائيات التجمع الثاني لبطولة ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).
وجمعت المباراة الأخيرة أمس بين الأهلي طرابلس ونظيره النصر، وتقدم الأول في الربعين الأول والثاني بنتيجة (40/ 31). وفي الربع الثالث أضاف الأهلي طرابلس 20 نقطة مقابل 18 نقطة للنصر ليتقدم الأهلي طرابلس (60 / 49). وحافظ على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه وبنتيجة (82 / 57).
- فوز سلة «المدينة» في نهائيات السلة
- «الأهلي بنغازي» يفوز على «الاتحاد» في نهائيات السلة
- الأهلي طرابلس يفوز على الهلال ويتصدر نهائيات السلة (صور)
مباريات اليوم الخميس
واليوم الخميس، سيكون الموعد مع ثلاث مباريات الأولى ستجمع الاتحاد مع الأهلي طرابلس، ويعقبها مباراة الأهلي بنغازي مع المروج، وثالث المباريات ستجمع النصر والهلال.
تعليقات