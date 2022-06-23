الأهلي طرابلس يفوز على النصر في نهائيات السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس بالصالة الكبرى بطرابلس ثالث المباريات بنهائيات التجمع الثاني لبطولة ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

وجمعت المباراة الأخيرة أمس بين الأهلي طرابلس ونظيره النصر، وتقدم الأول في الربعين الأول والثاني بنتيجة (40/ 31). وفي الربع الثالث أضاف الأهلي طرابلس 20 نقطة مقابل 18 نقطة للنصر ليتقدم الأهلي طرابلس (60 / 49). وحافظ على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه وبنتيجة (82 / 57).

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