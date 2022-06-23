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«الزناد Vs ماديرنا».. نزالٍ حامٍ ليبي-أرجنتيني حصريا على شاشة «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 يونيو 2022, 12:08 صباحا
«الزناد Vs ماديرنا».. نزالٍ حامٍ ليبي-أرجنتيني حصريا على شاشة «WTV»
«الزناد Vs ماديرنا». (الوسط)
alwasat radio

ينتظر عشاق الملاكمة في ليبيا والعالم، نزالًا قويًا ومثيرًا بين الملاكم العالمي الليبي مالك الزناد، ومنافسه الأرجنتيني ماديرنا على حلبة بلجيكية، يوم الأحد الموافق 26 من يونيو الجاري.

وتبث شاشة قناة الوسط «WTV»، حصريًا يوم الأحد 26 يونيو، النزال الحامي بين الزناد ومنافسه إزكويل ماديرنا في بلجيكا.

معسكر مغلق للزناد
وأكد بطل الملاكمة مالك الزناد في مداخله لبرنامج «W sport» في قناة «الوسط» «WTV»، أنه على أتم الاستعداد للنزال، حيث إنه يتواجد حاليًا في معسكر مغلق، تحضيرًا للقاء المقبل، مؤكدًا أنه يعمل على إسعاد الجماهير الليبية وجميع الداعمين له.

- بالفيديو: بطل الملاكمة مالك الزناد يكشف لـ«WTV» نزاله المقبل في بلجيكا وخصمه الأرجنتيني
- الزناد يهنئ جمهوره بعيد الفطر عبر رسالة من ابنته أمينة وهي تلكمه
- بالفيديو: الزناد يتفاخر بتدريبه البدني القوي بعد أن أرهق مدربه وسط طلب مكالمة لمتابعيه

وأشار الزناد، إلى أن خصمه يتمتع بتصنيف عالٍ وبخبرة كبيرة و35 مباراة احترافية في سجله العالمي، ‏وألقاب ‏وأحزمة عديدة، وستكون إحدى أقوى وأكبر المباريات في مسيرته.

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