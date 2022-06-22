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رئيس «الأهلي بنغازي»: لم نتسلم أي خطاب بشأن مكان إقامة الدوري السداسي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 يونيو 2022, 07:41 مساء
رئيس «الأهلي بنغازي»: لم نتسلم أي خطاب بشأن مكان إقامة الدوري السداسي
خالد السعيطي رئيس الأهلي بنغازي. (الإنترنت)
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قال خالد السعيطي، رئيس مجلس إدارة نادي «الأهلي بنغازي»، إنه لم يتسلم حتى الآن، أي خطابات من الاتحاد الليبي لكرة القدم، بشأن مكان إقامة الدور السداسي للتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

وقال السعيطي، خلال لقائه ببرنامج «في التسعين»، على قناة الوسط «WTV»: «لم يتسلم النادي الأهلي أي خطاب بشأن مكان إقامة الدوري السداسي»، مشيرًا إلى أن النادي تسلم خطابًا يدعوه إلى «حضور قرعة الدوري السداسي يوم الجمعة 24 يونيو، ولكن دون أي تفاصيل عن مكان انعقاده أو تاريخ إقامته».

وأكد السعيطي: «نحن متمسكون باللعب ذهابًا وإيابًا، ونطالب بمبدأ تكافؤ الفرص. هناك فرق تلعب الآن مباريات رسمية، بينما نحن توقفنا عن اللعب منذ شهرين، وسنسعى إلى إيقاف هذا القرار».

تونس تستضيف «سداسي التتويج»
وكان عبدالشفيع الجويفي، وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، أرسل برقية شكر وامتنان إلى وزير الشباب والرياضة بجمهورية تونس، لاستضافتهم الدور السداسي للتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

وثمن الجويفي دور وزير الشباب والرياضة التونسي، البارز في تسخير كافة الإمكانات لإنجاح مسابقة الدور السداسي للدوري الليبي لكرة القدم، الذي سيقام خلال شهر يوليو المقبل.

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 خاص.. رئيس الحكومة يخصص دعما ماليا لإقامة «سداسي التتويج» خارج ليبيا

دعم حكومي خاص
وفي وقت سابق، قرر رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، تخصيص الدعم المالي المطلوب لتغطية مصاريف الإقامة والتنقل لفرق الدور السداسي خارج ليبيا. وجاء قرار رئيس الحكومة، وفقًا لما كشفته مصادر خاصة لـ«قناة الوسط» (WTV)، بعد مذكرة تقدم بها رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد لليبي لكرة القدم، عادل الأوجلي، وحدد موعد سفر فرق المجموعة الأولى يوم 26، والمجموعة الثانية يوم 28 من الشهر الجاري.

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