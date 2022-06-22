رئيس «الأهلي بنغازي»: لم نتسلم أي خطاب بشأن مكان إقامة الدوري السداسي

القاهرة - بوابة الوسط

قال خالد السعيطي، رئيس مجلس إدارة نادي «الأهلي بنغازي»، إنه لم يتسلم حتى الآن، أي خطابات من الاتحاد الليبي لكرة القدم، بشأن مكان إقامة الدور السداسي للتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

وقال السعيطي، خلال لقائه ببرنامج «في التسعين»، على قناة الوسط «WTV»: «لم يتسلم النادي الأهلي أي خطاب بشأن مكان إقامة الدوري السداسي»، مشيرًا إلى أن النادي تسلم خطابًا يدعوه إلى «حضور قرعة الدوري السداسي يوم الجمعة 24 يونيو، ولكن دون أي تفاصيل عن مكان انعقاده أو تاريخ إقامته».

وأكد السعيطي: «نحن متمسكون باللعب ذهابًا وإيابًا، ونطالب بمبدأ تكافؤ الفرص. هناك فرق تلعب الآن مباريات رسمية، بينما نحن توقفنا عن اللعب منذ شهرين، وسنسعى إلى إيقاف هذا القرار».

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وكان عبدالشفيع الجويفي، وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، أرسل برقية شكر وامتنان إلى وزير الشباب والرياضة بجمهورية تونس، لاستضافتهم الدور السداسي للتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

وثمن الجويفي دور وزير الشباب والرياضة التونسي، البارز في تسخير كافة الإمكانات لإنجاح مسابقة الدور السداسي للدوري الليبي لكرة القدم، الذي سيقام خلال شهر يوليو المقبل.

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