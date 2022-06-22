فوزي البنزرتي يوافق على تدريب الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اتفقت إدارة نادي الأهلي بنغازي مع المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي على قيادة الفريق في المرحلة المقبلة من دوري التتويج السداسي، والذي من المقرر أن يقام في تونس في الثاني من يوليو المقبل بعد أن وافقت السلطات الأمنية التونسية.



يأتي التعاقد مع البنزرتي صاحب الخبرة الكبيرة خلفًا للمدرب الكرواتي رادان غاسانين المدير الفني لفريق «الأهلي بنغازي»، الذي وصل بالفريق إلى الدور السداسي، متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى.

يشار إلى أن الدوري الليبي هذا الموسم شهد عمليات إقالة لكل مدربي فرق الدوري الممتاز والبالغ عددهم 20 مدربًا عدا مدرب فريق الهلال الوحيد الباقي من المدربين المدرب التونسي طارق ثابت؛ حيث شهد هذا الأسبوع أيضًا إقالة مدرب الاتحاد محمد الكوكي ومدرب أبوسليم أكرم الهمالي الذي أعلن استقالته من تدريب الفريق.

وسبق لفوزي البنزرتي أن درب فريق الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني مرتين.