محمد خميس يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليبيا وفلسطين بكأس العرب للصالات

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت اللجنة الفنية ببطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات، عن أفضل لاعب في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الفلسطيني، والتي حسمها فرسان المتوسط لصالحه بثنائية نظيفة اليوم الثلاثاء.

وحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي فلسطين وليبيا لاعب المنتخب الليبي محمد خميس.

وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم المنتخب الليبي النتيجة لصالحه في الشوط الثاني بثنائية نظيفة، في منافسات البطولة المقامة حاليًا في مدينة الدمام السعودية.

مباريات الأربعاء

وغدًا الأربعاء، موريتانيا تلتقي المغرب، وتعقبها مباراة الصومال مع الكويت، وفي ثالث المباريات مصر تلتقي الجزائر، والمباراة الرابعة ستجمع ليبيا مع السعودية.

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ويستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم، النسخة السادسة من كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، التي تقام في الفترة من 20-28 يونيو الجاري، بمشاركة 10 منتخبات.