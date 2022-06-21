«الأهلي طرابلس» يضمن التأهل لـ«سداسي التتويج»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأهلي طرابلس»، بطاقة التأهل إلى الدور السداسي من بطولة الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

وفاز «الأهلي طرابلس» على نظيره «الأولمبي»، بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الخامس من مرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز.

وأهدر «الأولمبي» في الشوط الأول من المباراة، هدفين محققين تصدى لهما حارس مرمى «الأهلي طرابلس» محمد نشنوش بكل براعة، واستمر التعادل السلبي في هذا الشوط حتى الدقيقه 38.

واستطاع محترف فريق «الأهلي طرابلس» اللاعب الأردني محمد زريق شرارة، تسجيل الهدف الأول من مجهود فردي بالدقيقة (38)، وفي الوقت المضاف قبل نهاية الشوط الأول نجح عبد الله العرفي لاعب الأهلي من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 46.

وفي الشوط الثاني كانت الأفضلية لفريق «الأولمبي» وتحصل على فرصتين، كما تحصل «الأهلي طرابلس» على فرصة أهدرها لاعبه صالح الطاهر.

نقاط الفريقين

بهذه النتيجة بلغ فريق «الأهلي طرابلس» دوري سداسي التتويج برصيد 30 نقطة، وظل «الأولمبي» في رصيده 24 نقطة.

ويتبقى للأهلي طرابلس مباراتان مع «الخمس» في ملعب الخمس، و«أبوسليم» في الجميل، وتتبقى لـ«الأولمبي» مباراتان أمام «الاتحاد» و«الاتحاد المصراتي».